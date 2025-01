Carmen Borrego y Adara Molinero han tenido una charla en una de las pausas publicitarias de 'GH DÚO: Límite 48 horas'

La hermana de Terelu Campos le ha confesado a la influencer qué opina sobre la relación de su hijo con María 'La Jerezana'

Sandra Barneda, sobre el concurso de José María Almoguera: "El show es el que está haciendo él"

Adara Molinero aprovecha las pausas publicitarias de 'GH DÚO' para crear contenido para su cuenta de TikTok. Así, le ha pedido a Carmen Borrego charlar sobre la relación de José María Almoguera y María 'La Jerezana', que sigue desarrollándose en la casa de Guadalix de la Sierra, ahora en una etapa de besos clandestinos, tratando de vivir su romance lejos de las miradas del resto de concursantes.

"Yo creo que es muy bonito, los besos furtivos... Yo creo que tú lo estás viviendo peor porque lo tuyo es mucho más feo. lo mío es muy bonito", ha comenzado diciendo la hermana de Terelu Campos, desviando así el tema y poniendo sobre la mesa el hecho de que Álex Ghita ha contado todas las intimidades de su relación con la exconcursante de 'Supervivientes 2023'. "Te digo una cosa: me parecía increíble, que viva la vida y que disfrute", le respondía la influencer, volviendo de nuevo al asunto de la relación de los concursantes de 'GH DÚO'.

"Una de las cosas que yo le dije a él, que creo que se está consiguiendo, es que la gente sepa cómo es él: se está viendo cómo es en estado puro. Prefiero 30 'Joses' que medio Álex", le respondía la colaboradora de 'Vamos a ver', ante lo que su interlocutora ha comentado: "A mí me ha cambiado muchísimo la imagen que tenía de él". "La verdad es que yo estoy muy contenta del concurso que está haciendo, aunque me da un poco de pudor como es normal, ¡tampoco me gustaría que mi hijo me viera besándome con mi marido!", añadía Carmen.

Tras hablar sobre este tema, se ha lanzado a darle un consejo a la hija de Elena Rodríguez: "Para mí Adara solo tiene un problema y es que no elige bien. ¡A ver si de una vez por todas elige mi Adara bien! Ella se merece ser feliz, se merece encontrar a un tío hecho y derecho. No hay nada peor en la vida, que lo hace Adara, que es dar, dar, dar, y no hay que dar tanto, hay que aprender también a recibir".

