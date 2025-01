"Torres siempre está detrás de mí. Yo necesito que alguien se preocupe por mí. No voy a ir a por el niño que está todo el día con todo el mundo y no se fija si estoy bien o mal", se quejó Bayan sobre Borja.

La tensión se sentía en la fiesta de Villa Playa y finalmente Borja le preguntaba directamente a Bayan qué le pasaba con él. "No sé qué dices de que yo me he picado. No sé en qué nube te has subido que yo te la bajo", le espetó, estando convencida de que Borja se había juntado con Andrea por despecho. Bayan y Borja terminaban discutiendo delante de todos.