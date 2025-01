Uno de los protagonistas indiscutibles de esta octava edición de ' La isla de las tentaciones ' está siendo Montoya . Sus estallidos al ver las imágenes de Anita Williams con Manuel y su manera de dirigirse a Sandra Barneda , a la que abraza y pide consuelo en esos momentos se han vuelto virales en las redes sociales, donde muchos espectadores han bromeado diciendo que la "verdadera tentación" del sevillano no es Gabriella, sino la presentadora.

A través de las redes también le han preguntado a la periodista cómo es capaz de no reírse ante esos estallidos inesperados o por qué apenas habla cuando él le hace preguntas sin parar y, como ella es muy activa en TikTok, ha decidido hacer un vídeo solventando esta duda de los fans del exitoso programa de Telecinco, que ahora se emite los lunes y también los miércoles a las 22:00.

"Todo el mundo está comentando las reacciones que tiene Montoya. Esos abrazos, ese 'gracias por venir'. ¿Y por qué no reacciono? Es que ellos están en un ataque de nervios. Montoya tiene una revolución interior que es imposible pararle. El 'gracias por venir' o me da un beso es producto de alguien que no sabe lo que está haciendo en ese momento", le ha justificado Sandra Barneda, que admite que esos estallidos la pillaban "con el pie cambiado" y le hacían preguntarse qué estaba ocurriendo: "Es rozar los límites del surrealismo máximo".