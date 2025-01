"Te quiero, pero me quiero más a mí", aseguró Gerard, que confesó no ser del todo feliz en su relación con Alba pese a estar enamorado de ella como no lo había estado antes de ninguna otra chica. La actitud de ambos en la hoguera ha levantado todo tipo de reacciones: algunos entienden a Alba y otros a Gerard, pero la mayoría de los espectadores que han dado su opinión en redes han criticado mucho al bombero, porque piensan que no mostró empatía con la alicantina y que debería haber entendido sus razones antes de ponerle fin a la relación.