Ion Aramendi tiene que intervenir en el duro enfrentamiento de Elena Rodríguez y Álex Ghita: "No queremos esto aquí"

El padre de Adara Molinero ha afeado la actitud de su ex en el plató de 'El debate de GH DÚO' con su exyerno

Jesús Molinero estuvo con la madre de Aitor y Adara hace más de dos décadas y su historia de amor no acabó en buenos términos

Tras ser expulsado de la casa de Guadalix de la Sierra por decisión de la audiencia, Álex Ghita ha reaparecido en el plató de 'El Debate de GH DÚO' para despedirse de sus ya excompañeros - y darle un mensaje muy especial a Maica Benedicto, a la que le hubiera gustado conocer más - y responder a las críticas de los colaboradores, aunque también se tuvo que enfrentar a su exsuegra, Elena Rodríguez.

La madre de Adara Molinero estalló contra el entrenador personal y le advirtió de que, si continúa exponiendo aspectos de su relación, la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' contará cosas que ha estado manteniendo en secreto hasta ahora: "Todavía no ha largado lo que has ido contando de Carla Barber, de Diego Matamoros, de la gente a la que entrenas, de las mujeres y los abuelos a los que entrenas. Te estoy avisando, olvídate de ella y déjala en paz".

Ion Aramendi tuvo que intervenir para pedir respeto y que la situación no siguiera tensándose. En las redes sociales, a muchos les pareció intolerable la actitud de Elena, incluido a su exmarido y padre de sus dos hijos, Jesús Molinero, con el que no mantiene ningún tipo de relación desde hace años porque su historia de amor no acabó en buenos términos.

"¿A qué acojon*? Pues creerme… está contenida. Lo que yo no se porque su pareja no se casa ya con ella y vive esa bonita experiencia", ha tuiteado el padre de Aitor Molinero, que sabe perfectamente que Elena Rodríguez ahora está comprometida en matrimonio y tiene planes de boda con su pareja desde hace más de un lustro, el empresario catalán Pedro Solà, que le pidió que se casara con él en una escapada romántica el año pasado cuando Adara se encontraba concursando en 'Supervivientes All Stars'.