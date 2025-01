Suso, se encara con Álex Ghita: "No te lo voy a permitir, ni a ti ni a nadie"

La gala de ‘GH DÚO: límite 48 horas’ comenzaba repasando los momentos más tensos de Álex Ghita tras su expulsión el pasado jueves. Además, de su tenso encuentro con Adara y su madre, en su despedida de la casa, el domingo, cargó también contra Marieta a la que llamó ‘Tamagotchi’.

Suso, que se encontraba en plató, no pudo aguantar más y estalló como pocas veces se le ha visto al colaborador. “Sí, estoy muy cabreado. La verdad es que he venido, mis compañeros te pueden decir, a la reunión súper cabreado”, advertía.

“Me encantaría tenerlo enfrente. No sé si me está escuchando, pero yo, a diferencia de él, que tú eres un cobarde, porque tú lo que haces en estos ratos es soltar mierda por la boca para desestabilizar a las personas que están dentro de casa, espero y deseo tener la oportunidad de por lo menos tenerte aquí delante para que dejes de faltarle respeto a mi pareja, que dejes de insultarla, de ponerle motes, porque a ti no te gustaría que yo a ti te pusiese motes y te faltase el respeto. ¡Ya basta!”, le espetaba muy enfadado.

“Yo puedo entender que tú te pelees con Marieta, lo puedo entender, es cosa de la convivencia y de la reality, pero no la vuelvas a insultar más. Te lo digo, no vuelvas a insultar a Marieta. yo estoy acostumbrado a que se metan conmigo, a que se metan con mi persona, pero yo no estoy llevando bien, lo estoy llevando muy mal, muy jodido en mi casa, ver cómo se burlan, humillan, ponen motes, insultan a mi novia, que es mi familia, con la que yo he decidido vivir”, aseguraba Suso visiblemente afectado en el plató de ‘GH DÚO’.

“A mí eso me toca mucho la moral, y me está costando mucho, y estoy haciendo un ejercicio de contención, porque se lo he prometido a mi suegra, a mi madre, y a todo dios… que yo siempre soy una persona respetuosa, pero no voy a permitir que si aquí hay una persona maleducada, que abusa de otros poderes como el insulto, yo quedarme aquí callado y permitirle esa basura. No te lo voy a permitir, ni a ti ni a nadie”, decía el colaborador mirando a cámara mientras Álex Ghita escuchaba en videollamada.

Ghita se enfrenta a Suso en directo

Poco después de que Suso arremetiese contra él, Ion Aramendi daba paso a Álex Ghita, que contestaba a todo lo que había dicho el colaborador de él y se producía un tenso enfrentamiento en directo en la gala de ‘GH DÚO: límite 48 horas’.

“Es que me parece un show, me parece un show, es que, de verdad, no entienden es que están en Gran Hermano y sí, se puede dormir, pero no estamos en ‘Siesta internacional’. Tanto para ella como para Suso: Chicos, si os ha ofendido lo de Tamagotchi, resetearos el humor, porque tenemos la piel muy fina”, le decía Álex que volvía a reiterar en sus declaraciones.