Javi sorprendía en la gala de 'GH DÚO' con su abandono . El concursante decía no estar en el momento vital para poder asumirlo y decía definitivamente adiós a la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Con ello, se encontraba con Vanessa (en lo que no ha sido el reencuentro que él esperaba) y afrontaba las polémicas que ha tenido en el concurso, como la acusación que Ana Herminia vertió sobre él .

"Me deja... me deja perplejo. Y me vuelvo a repetir en las palabras que dije: por una mentira, una persona va a la cárcel. Es que ni la toqué, fue en la rodilla", se defendió. Ante la pregunta de Carlos Sobera sobre qué le diría a Ana Herminia de haber estado presente, Javi fue contundente: "A la señora Ana Herminia le diría que le vaya bien en su vida y que le deseo lo mejor. Lo mejor pero que no le vaya mejor que a mí", sentenció.