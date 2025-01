Álex Ghita confiesa su atracción por Maica

"Estoy pasando estas horas como un niño antes de Navidad, estoy deseando que llegue mañana , estoy súper feliz", comenzaba contándole al Súper en el 'confe'. "Es mi momento, Súper, yo al final ya viví todas las etapas de este concurso. Las he vivido todas y en tres semanas me he mostrado tal y como soy ", continuaba.

En su visita al 'confe', Álex aprovechaba para pedir una vez más lo que llevaba días dejando caer:"Si tengo la posibilidad, por favor, que se me elimine . Creo que ya he dado todo y más de mí y necesitamos darle la oportunidad a otros concursantes que quieren vivir la experiencia durante más tiempo y sacar un poco más de ellos mismos. Creo que gracias a mí muchos han salido antes del cascarón".

No obstante, mientras se sinceraba con el Súper, Álex confesaba el único motivo por el que se alegraría de continuar en la casa de 'GH DÚO': "Si finalmente la gente decidiese que yo me quedara, me gustaría seguir conociendo mucho más a Maica. Es una princesa guerrera, me gusta".