Álvaro se ha desahogado con Aída en Villa Montaña. El participante de ‘La isla de las tentaciones 8’ no quiere malos rollo y, a pesar de que Eros es el chico con el que menos afinidad ha tenido, quiere estar bien con él.

“Ahora está algo mejor hacia mí, pero tampoco es fácil ver a Eros apartado. Lo que pasa es que, es con el único que no congenié desde un principio. Siempre ha tenido alguna contestación rarilla y eso no me ha gustado”, se confesaba.