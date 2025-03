Mayeli, a Tadeo: “Este juego era divertido hasta que entraste tú ¿Ahora yo qué hago que me gusta un chico que tiene novia?”

Tadeo se sincera con Gabriella sobre Mayeli: “Cuando la estoy viendo dormir parece un angelito, así con la cara perfecta”

Inédito | Sthefany culpa a Tadeo de haber pedido a Simone: “¿Quieres guerra? Pues la vas a tener”

Tadeo le dejaba las cosas claras a Mayeli en Villa Montaña y le pedía paciencia. Mayeli, por su parte, asegura no estar pasándolo bien:

“Este juego era divertido hasta que entraste tú, la verdad. Ahora ya no me está pareciendo tan divertido. ¿Ahora yo qué hago que me gusta un chico que tiene novia? Dime, dame un consejo”. “Solo te pido que tengas un poco de paciencia”, le respondía Tadeo.

Tadeo se abre con Gabriella

Más tarde, el participante de ‘La isla de las tentaciones 8’ se sinceraba con Gabriella sobre los sentimientos hacia Mayeli asegurando que cada día que pasa le gusta más:

“Cuando la vi por primera vez quizás aparentemente no me llamó la atención. Pero luego cuando el segundo día estuvo aquí bailando y la vi con esa energía, me empezó a entrar por el ojo”.