Las parejas de 'La isla de las tentaciones' se reencuentran tres meses después: ¿qué habrá sucedido en este tiempo?

Un avance repleto de reproches y peleas entre los participantes de esta octava edición

Ya sabemos a qué parejas ha separado 'La isla de las tentaciones' y cuáles han salido reforzadas de esta intensa aventura. Pero el tiempo siempre hace de las suyas y quizás, las decisiones que tomaron en sus hogueras finales no fueron definitivas.

Tres meses después, las parejas reabren sus heridas y se introducen de nuevo en este programa que les cambió la vida. Sandra Barneda les recibe con los brazos abiertos para saber qué es lo que ha pasado en sus vidas desde que abandonaron República Dominicana. Sabemos que no puedes esperar hasta el lunes que viene para saberlo, así que te dejamos unas pequeñas pistas en el avance.

Nada es lo que parece

Nos transportamos tres meses después de que las villas de 'La isla de las tentaciones' cerrasen sus puertas y nos encontramos con que la intensidad de Montoya no ha desaparecido en este tiempo. Los reproches continúan en el trío amoroso con Anita y Manuel: "Que das vergüenza titi", le dice el sevillano a la que un día fue su pareja. Manuel parece que tiene también algo que decirle a ella: "Si tienes sentimiento por él, ¿por qué te acuestas conmigo?". Pero no solo ellos tienen algo que decir, Anita le recrimina a Montoya que si tiene sentimientos por ella por qué se acuesta con otra chica. Acto seguido, aparece en escena una Gabriella que tiene algo que confesar: después de la isla empezó a quedar con alguien que conocemos pero, ¿quién es esta persona?.

Siguiendo un ritmo frenético, llegamos a la primera pareja que abandonó 'La isla de las tentaciones': Fran y Ana. Descubrimos gracias a él que sí que existió una infidelidad en su relación, pero no dentro del programa: "Yo me entero seis días antes de entrar a la isla que Ana me es infiel".

En cuanto a Alba y Álvaro, parece que su historia no terminó en la hoguera final. Es ella quien le cuenta a Sandra Barneda que al salir de República Dominicana se acostaron o, espera, ¿quizás se refiere a su tentador?. Si hablamos de Borja, es evidente que la relación con el que un día fue su amigo no ha vuelto a ser la que era: "Para mi no es Borja, es Judas". Pero lo que no sabíamos es el 'bombazo' que soltaría este último por la boca: Álvaro viajó a Mallorca para supuestamente intentar tener algo con Bayan.

La palmesana aparece en escena y cuenta que llegó a tatuarse por Torres un tulipán, algo que nos recuerda a lo que hicieron Marina y Lobo en ediciones pasadas. Sin descanso vemos a Gabriella de nuevo, quien deja bien claro cuál es la única razón por la que ha acudido al reencuentro: "a desenmascarar un poquito su relación porque cuento tienen un rato los dos", ¿estará hablando de Montoya y Anita?