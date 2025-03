Todos los protagonistas de esta edición de 'La isla de las tentaciones' han visto como su vida cambiaba en pocas semanas en República Dominicana. Los tentadores y tentadoras se lo han puesto muy difícil a las parejas, que no han podido evitar caer en la tentación.

Aunque Alba, Gerard, Anita y Fran salieron de la isla sin caer en la tentación, la experiencia ha tenido gran importancia en su relación en estos últimos meses. Pues se han dado cuenta de que quizás no pueden estar juntos y lo mejor es separar los caminos.

La historia de Montoya y Anita sigue en el mismo punto. El andaluz no es capaz de perdonar a su ex pareja, y los reproches continuos entre ellos no les permiten avanzar. Una de las mayores sorpresas fue la noticia de la nueva relación entre Gabriella y Manuel, sus dos tentadores en República Dominicana.