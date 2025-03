El huracán emocional entre Montoya y Anita sigue dejando titulares tras su paso por 'La Isla de las Tentaciones' . Ahora, ambos coinciden en 'Supervivientes', donde la tormenta personal que arrastran parece no tener fin.

"Nos seguimos queriendo, pero no es sano"

Anita, visiblemente emocionada, ha confesado que sigue enamorada de Montoya, aunque reconoce que su relación no es saludable. "A día de hoy no estamos juntos, pero seguimos en contacto. Nos seguimos queriendo, pero no es sano", declaró. Además, reveló que tras el reencuentro que tuvieron tres meses después del programa, su comunicación ha sido intermitente, alternando momentos buenos y malos.