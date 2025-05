La ganadora de 'GH DÚO' ha emitido un comunicado para revelar el motivo por el que no quiere ser relacionada sentimentalmente con el ex de Alba Rodríguez

Lucía Sánchez ha asegurado que no cierra la puerta a conocer al exparticipante de 'La isla de las tentaciones' fuera de 'Los vecinos de la casa de al lado'

Suso Álvarez y Kiko Jiménez critican la “actitud de guapo” de Gerard: “Te falta garbo”

Lucía Sánchez ha tomado la decisión de no seguir conociendo a Gerard Arias mientras él siga concursando en el reality de 'Los vecinos de la casa de al lado' y ha revelado el motivo por el que quiere que no se les vincule sentimentalmente en un extenso comunicado que ha compartido en sus stories de Instagram tras reencontrarse con él en la gala del pasado miércoles.

La influencer ha explicado que lleva días meditando su decisión de poner distancia con el exparticipante de 'La isla de las tentaciones', por el que confiesa seguir teniendo sentimientos: "Creo que por mi bien debo de decir que me gustaría desvincularme por completo de cualquier relación de 'amor' con nadie. Tengo que ser egoísta por una vez en la vida y, aunque no es lo que siento, por mi bien debo de esperar a que si algo es real que me lo demuestren en la calle".

La razón por la que la exnovia de Manuel González ha decidido cortar con este vínculo que está creando con el de Tomelloso es que tiene miedo de ser "utilizada", pero ha aclarado que no está acusándolo directamente, sino que es un miedo que le viene de relaciones y experiencias previas: "Estoy harta del pensamiento de que me van a utilizar para conseguir algo. Con esto no acuso a nadie, el único problema es mi inseguridad y mis miedos, pero esta vez prefiero ser yo la primera en decir basta".

No obstante, la ganadora de 'GH DÚO' ha puntualizado que no cierra la puerta a conocer al exnovio de Alba Rodríguez fuera del reality si él le demuestra que quiere estar a su lado: "Si de verdad algo está para mí se verá en la calle y no en un reality, donde las dudas de si me están utilizando rondan mi cabeza cada segundo".

Por otra parte, ha comentado que cree que esta es la mejor decisión porque su historia con Gerard le ha hecho "perder credibilidad" y hasta le estaba restando felicidad: "Lo malo es que soy real y eso a veces me trae problemas porque serlo no me hace quedar muy bien en ciertas ocasiones; toda esta trama me hizo perder credibilidad, amistad y la estabilidad que tanto trabajo y años me había costado conseguir. Prefiero seguir como estaba que era muy feliz y hasta esa felicidad se estaba apagando y no pienso consentirlo".