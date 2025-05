Los colaboradores de 'Los vecinos de la casa de al lado' valoran a Mayeli: "Me gusta hasta cuando miente"

El paso de Mayeli por 'La isla de las tentaciones' no dejó a nadie indiferente. La ex tentadora tuvo un romance con Tadeo en República Dominicana, pero al terminar el show comenzó una relación con Álvaro, con quien ha tenido muchas idas y venidas durante estos meses. Ahora en los apartamentos de 'Los vecinos de la casa de al lado' tampoco ha pasado desapercibida.

A pesar de ser una de las primeras expulsadas al trastero de los apartamentos, no ha parado de generar tramas, y son muchos los colaboradores que reconocen su papel en el reality. "Lleva muy bien las críticas que recibe, y se adapta muy bien al reality. Además da juego y no tiene miedo a nada, me gusta hasta cuando miente", explica Suso Álvarez