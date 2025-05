En el caso de Álex Ghita, ex concursante de 'GH DÚO' no se cortó y dijo lo que pensaba de Mayeli tras convivir unos días con ella: "Si hasta ella reconoce que está acostumbrada a hacer el ridículo... me esperaba eso de ella. Me cansaría convivir con una persona así. Las personas que te intentan vacilar de la nada... y además, no lo hace a solas, sino delante del resto. Busca la aprobación de los demás", señalaba Álex Ghita que además consider que Mayeli es "una persona insegura".