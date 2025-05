Fuerte enfrentamiento entre Gerard y Sthefany en el vecindario de mitele PLUS

Durante el reto de cocina, Gerard y Sthefany se enzarzan en una acalorada discusión, ante la impasividad de Tadeo y Maica, quienes han preferido mantenerse al margen. Él ha estallado harto de las constantes órdenes de la cubana y le ha exigido que le hable bien, mientras que ella le ha reprochado que siempre le está limpiando sus cosas. Todo esto ha podido verse en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS.

Durante una conversación calmada que estaban manteniendo mientras estaban en la cocina, concretamente sobre el fregadero, han saltado chispas. Ella le ha pedido jabón para fregar y Gerard le ha contestado lo siguiente: "Cógelo tú. Que vayas tú y lo cojas. A mí no me hablas así". Ella se justifica diciendo que no le está hablando mal y que, además, está fregando sus cosas.

Esto ha provocado que Sthefany dejara los cacharros a medio fregar y a Gerard diciéndole que no es su esclavo: "No sé qué te has pensado. Lo dejas ahí y lo friego yo, pero a mí no me estés dando órdenes como si fuera tu esclavo", le dice él elevando el tono de voz. Ella tampoco se queda callada y le dice "yo tampoco soy tu esclava para fregar lo que ensucias".

A todo esto, Maica y Tadeo parecen no escucharles, pues ni siquiera les miran mientras van elevando el tono de voz. Mientras tanto, Gerard y Sthefany se enzarzan en una tensa discusión donde se echan en cara las tareas domésticas.