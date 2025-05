Maica confecciona un look muy especial para Barranco en el apartamento

Maica y Albert Barranco se despiertan en el trastero y deciden improvisar un nuevo look para el catalán. A Maica le parece una fantástica idea y le prepara un singular estilismo con su ropa. ¡Momentazo en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS!

Con un top sin mangas muy ajustado, un pantalón corto, sombre e incluso una flor... así es como ha lucido Barranco en el apartamento después de que Maica haya dedicado tiempo en confeccionar un look con el que pasar el rato junto a su compañero:

"La verdad es que me veo guapo", es la primera reacción del catalán al verse en el espejo. De hecho, asegura que se atrevería a ponerse más complementos encima. Mientras tanto, la reacción de Maica es partirse de la risa al ver a Barranco con esas pintas.

Pero aún no estaba el look completado. Maica ha dado un toque final a su invención y dice que le encanta: "Podíamos hacer una hora del té así", le llega a decir, algo que pilla por sorpresa a Barranco y le descoloca por completo. No dudes en suscribirte a mitele PLUS para ver todo lo que ocurre en el vecindario.