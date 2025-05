El pique de Gabriella y Barranco en el vecindario acaba con ella bajo la ducha

Gabriella estaba aburrida y decidió iniciar una guerra de agua con Barranco, pero lo que no podía imaginar la novia de Manuel era cómo iba a terminar para ella el inocente pique entre ambos. Así ha sido este momentazo en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS.

Gabriella ha mojado a Barranco porque dice estar aburrida y le pregunta si le puede disfrazar para así pasar el rato. Él se niega: nada de disfraces. Es por esto por lo que Gabriella ha golpeado (suavemente) con la chancla a Albert y este se ha levantado rápidamente para vengarse.

La venganza de Barranco

Ambos han corrido por el jardín del vecindario, pero Gabriella no ha podido ir muy lejos. La ha alcanzado en seguida, la ha cogido de las manos, le ha quitado el micro y la ha llevado hasta la ducha, donde ha abierto el grifo y la ha mojado de arriba a abajo.