Maica confiesa a Tadeo cómo se siente después haber tenido el primer beso con Barranco y pasar la noche con él

El beso de película romántica de Albert Barranco y Maica Benedicto: "Ha sido un besazo"

Compartir







Maica y Barranco han pasado por una montaña rusa de emociones, sin embargo, finalmente 'Los vecinos de la casa de al lado' presenciaba ese romántico beso que dejaba a todos los concursantes embobados ante la escena.

Tras haber pasado la noche, Maica no ha dudado en contarle a Tadeo, quién se ha convertido en su mayor confidente qué pasó entre Barranco y ella después de ese momento. La murciana explica que "cuando vinimos aquí me hablaba de hacernos la skincare y yo empecé a contarles mis paranoias...creo que fue uno de los momentos más bonitos de los dos".

Sin embargo, hay algunas actitudes de él que la dejaron sorprendida: "Cuando nos fuimos cada uno a su cama no quiso darme ningún beso. Eso me hace pensar". En cambio, la pareja de Sthefany confiesa que no lo ve algo raro y que "tal vez quiere conocer realmente como tú eres".

Tadeo, sobre lo que cuenta Maica: "Ahora en vez de pensar con lo de abajo, se está abriendo a ti"

Además, Tadeo no ve que estas reacciones sean nada alarmantes: "Creo que la primera vez le atraes físicamente y diría tengo la oportunidad de estar con esta chica pues voy a tirar la caña a ver por donde va. Ahora, habéis profundizado y establecido lo que buscáis en el otro, en vez de pensar con lo de abajo se está abriendo a ti".

Asimismo, el concursante del reality explica que ayer "vimos a un Barranco más sensible, una persona que tiene esos sentimientos, que muchas veces se critica la apariencia de chico malo. Yo veo que si le tocas la 'patata' es un tío sensible y que siente". Pese a ello, Maica sigue pensando que "yo le veo que le cuesta tocarme. No sé si es que no le sale", a lo que Tadeo piensa que quizás "no quiere meter la pata". Y finalmente, la concursante comenta: "Creo que no le gusto".