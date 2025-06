Telecinco.es 26 JUN 2025 - 14:59h.

La respuesta a las preguntas más frecuentes sobre el casting para la próxima edición de 'Gran Hermano'

¡Vuelve Gran Hermano! Apúntate al casting y vive la experiencia que marcará tu vida

Si quieres formar parte de la próxima edición de 'Gran Hermano' y tienes algunas dudas sobre el casting y cómo hacerlo, aquí te respondemos a las preguntas que te pueden surgir:

¿CUÁNDO COMIENZA EL CASTING?

El casting de Gran Hermano ya ha comenzado. El primer paso es el registro en telecinco.es/granhermano, donde respondéis a las preguntas del cuestionario y adjuntáis materiales (fotos y vídeos). El equipo de casting es ahí cuando empieza su trabajo, seleccionando a las personas más idóneas, interesantes y genuinas. Quienes pasen esta fase estarán en el casting presencial, donde se realizan entrevistas más extensas cara a cara.

¿EL CASTING PRESENCIAL ES UN CASTING ABIERTO? ¿PUEDO ACUDIR ESPONTÁNEAMENTE?

No, y por lo tanto no se puede acudir espontáneamente. Solo podrán realizar el casting presencial quienes hayan recibido la citación del equipo del programa tras haber, previamente, cumplimentado el formulario online y haber pasado la primera selección.

HE MANDADO MIS DATOS POR LA WEB, ¿CÓMO SÉ SI HE PASADO LA PRIMERA SELECCIÓN?

Si así ha sido, el equipo de casting se pondrá en contacto contigo para comunicártelo, y te llegará un código QR para acceder al recinto.

¿PUEDO ACCEDER AL RECINTO SI NO TENGO EL CÓDIGO QR?

No, no podrás entrar.

NO ME HE INSCRITO TODAVÍA A TRAVÉS DE LA WEB, ¿PUEDO HACERLO AHORA?

Sí. El casting continúa abierto.

¿SI NO VIVO EN LA CIUDAD DONDE SE REALIZARÁ EL CASTING, PUEDO SER CITADO ALLÍ?

Sí. Se priorizará, eso sí, la ciudad más próxima a tu lugar de origen.

¿SI NO PUEDO ACUDIR EN UNA FECHA, PODRÍA IR A OTRA CIUDAD PARA HACER EL CASTING PRESENCIAL?

Sí, cuando el equipo de casting se ponga en contacto contigo para convocarte, indícaselo y se buscará la mejor solución.

¿QUÉ TENEMOS QUE LLEVAR PARA EL CASTING PRESENCIAL?

Es imprescindible llevar el DNI y el código QR de acceso. Recomendamos además llevar agua y algo de comida ya que son procesos largos.

¿TENGO QUE LLEVAR ALGÚN TEXTO PREPARADO?

No, solo tienes que ser tú. Queremos saber cómo eres, así que la naturalidad es clave.

¿PUEDO IR CON ALGÚN AMIGO O FAMILIAR?

Sólo accederán al recinto las personas que hayan recibido el código QR.

¿CUÁNTO DURARÁ EL CASTING?

Dependerá de cada caso, pero te recomendamos bloquearte el día, ya que conllevará muchas horas de espera. Recuerda que esta experiencia es única. Te agradecemos tu paciencia. ¿SABRÉ ESE DÍA SI PASO A LA SIGUIENTE FASE?

No. Ese día no lo sabrás. El equipo de casting se pondrá en contacto contigo si pasas a una nueva fase.

¡Estamos deseando conocerte!