El programa, que conduce desde mañana viernes Sandra Barneda en exclusiva en la plataforma, centrará su atención en la impactante reacción de Gilbert tras la infidelidad de su novia y en una nueva infidelidad en Villa Montaña y avanzará la llegada de Álvaro y Mayeli y el primer minuto de la próxima entrega del programa

Terelu Campos, Gloria Camila Ortega y Suso Álvarez, los exparticipantes Marta Peñate, Anita Williams, Lucía Sánchez y Manuel González y la experta en terapia de pareja Arantxa Coca analizarán todo lo que suceda en el plató

Tras un intensísimo arranque de la experiencia, que ha deparado las primeras infidelidades, múltiples activaciones de la luz de la tentación y el grave incumplimiento de las normas del formato con la expulsión de una de las parejas, llega el momento de analizar en plató todo lo sucedido y lo que está por venir de la mano de sus protagonistas y expertos en el formato y con amplio material inédito sobre lo vivido en República Dominicana. Será en ‘El Debate de las Tentaciones’, programa que Mediaset Infinity ofrecerá en exclusiva con Sandra Barneda al frente y que se estrena este viernes 14 de noviembre a partir de las 13:00 horas en la plataforma.

El programa producido en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) contará en su primera entrega con la presencia en el plató de las cuatro chicas protagonistas -Almudena, Claudia, Helena y Sandra- y Nieves, expulsada junto a su pareja, Lorenzo, tras el incumplimiento de las normas en la ceremonia de los collares y después de abandonar juntos la Hoguera de las Consecuencias.

Además, el espacio, que emitirá en cada entrega amplio material inédito y avances exclusivos de lo sucedido en las villas, adelantará imágenes de la impactante reacción de Gilbert tras ver a Claudia cayendo en la tentación con Gerard, de la llegada de la nueva pareja -Álvaro y Mayeli- que se incorporará a las villas y el primer minuto del séptimo programa de ‘La Isla de las Tentaciones’, con Sandra y Andrea como protagonistas; y revelará una nueva infidelidad en Villa Montaña.

Todo lo que suceda durante el programa será analizado por un equipo de colaboradores, integrado en esta primera entrega por Terelu Campos, Gloria Camila Ortega y Suso Álvarez, por los exparticipantes de anteriores Marta Peñate, Anita Williams, Lucía Sánchez y Manuel González y la experta en terapia de pareja Arantxa Coca.