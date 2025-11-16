Inédito | Juanpi confiesa que quiere conocer a Mara pero acepta dormir con Érika: "Eres una serpiente"
Érika aprovecha una de las fiestas para proponerle a Juanpi que duerma con ella
Juanpi decide empezar a tentarse con Mara en 'La isla de las tentaciones 9' y pone fin a su tonteo con Érika: “Me puede llegar a tentar más"
El corazón de Juanpi está de lo más dividido. El todavía novio de Sandra se está dejando llevar de lo lindo en ‘La isla de las tentaciones 9’ y ha empezado a tener sentimientos, o más bien atracción, por dos de las solteras de Villa Montaña.
Aunque en un principio solo se estaba acercando a Érika, hace unos días reconoció que también ha puesto sus ojos en Mara. Tiene la cabeza hecha un lío y, aunque se decanta más por una que por otra, aún no se ha cerrado y sigue actuando como siente.
Eso ha ocurrido cuando Érika le ha propuesto dormir juntos, que él no lo ha dudado ni un solo momento en aceptar: “Cien por cien”, decía, antes de ofrecerse a dejarle una camiseta larga para meterse en la cama con ella. “Eres una serpiente”, le decía él a la tentadora.
“Y tú eres la manzana. La serpiente va a la manzana… y se la come”, decía ella entre risas, mientras ambos disfrutaban de la fiesta. Ha sido justo después algunos bailes cuando ambos se han dirigido a la habitación y la soltera ha terminado subiéndose encima de él.