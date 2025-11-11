Pedro Jiménez 11 NOV 2025 - 22:55h.

Juanpi le deja claro a Mara lo que significa para él dentro de 'Villa Montaña': "Fuera me fijaría en ti"

Juanpi ha tomado una decisión en 'Villa Montaña'. El algecireño se ha mostrado un poco distante y "raro" en una de las últimas fiestas que han hecho los chicos y posteriormente ha confesado el por qué ante sus compañeros: "Le voy a dar una oportunidad a Mara, creo", ha señalado la pareja de Sandra ante un Rodri que le ha confesado que ha visto a la tentadora un poco "rayada", puesto que a esta siempre le ha gustado Juanpi desde el primer día y le ha visto más con Érika que con ella.

Y es que Juanpi se ha dado cuenta de que en realidad le gusta más Mara que Érika, tentadora VIP que irrumpió de manera estelar en la primera ceremonia de collares de esta novena edición de 'La isla de las tentaciones'. "Al final, estoy conociendo a las dos, pero creo que Mara me puede llegar a tentar un poco más", ha revelado Juanpi ante las cámaras del reality que Telecinco emite en su triple entrega semanal.

Pero Érika no ha tardado nada en notar esa distancia de Juanpi en la villa. De hecho, le ha preguntado en un momento dado lo siguiente, acercándose a él y haciendo caso omiso al resto de compañeros, disfrutando como nunca de la fiesta: "¿Estás bien? Estás raro... ¿tú quieres que deje de tentarte?". Juanpi lo ha negado ante una Érika que le ha insistido asegurando que, en caso de que sí, se lo diga: "Aquí nadie se casa con nadie".

Juanpi y Mara hablan en 'La isla de las tentaciones 9'

Juanpi y Mara han mantenido una íntima conversación en el salón de 'La isla de las tentaciones 9', en donde la tentadora ha asegurado que le cuesta al principio abrirse con las personas, puesto que es un poco "vergonzosa": "No siento nada, pero yo sé que fuera de aquí me fijaría en ti. Lo que pasa es que yo no estoy acostumbrada a ir detrás de nadie", ha señalado Mara.

Además, ha salido en la conversación Érika, puesto que es la que a priori puede parecer la tentadora 'oficial' de Juanpi, pero este le ha hecho ver a Mara que no hay nada claro y que ella iba antes que la tentadora VIP. "Yo al final la estoy viendo más como una amiga", ha señalado Juanpi, provocando la medio risa en Mara, como queriendo decir algo pero sin llegar a decirlo.

La conversación clave entre Juanpi y Érika

Pero Érika, al ver esta conversación desde el jardín y comentarlo junto a algún compañero y tentadora de la villa, le reclamaría un momento de intimidad al gaditano para hablar todo bien con él: "Quiero que me seas claro", le ha dicho a un Juanpi que le ha subrayado las mismas palabras que le decía a Mara anteriormente, viéndola más de "amiga" que de otra cosa.

"Me he dado cuenta de que con Érika no quería seguir avanzando puesto que solo me aporta atracción física, pero yo no necesito eso. Necesito una relación de seguridad", ha dicho Juanpi ante las cámaras de 'LIDLT 9', tomando así una decisión clave en su paso por 'La isla de las tentaciones 9'.