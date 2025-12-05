Logo de telecincotelecinco
'El debate de las tentaciones': Temporada 9 programa 4, completo

Debate 4 - El secreto de Darío y una nueva infidelidad
Tras las duras declaraciones que hizo Darío sobre su relación con Almudena y la impactante hoguera que vivió ella, ahora él se enfrenta a las preguntas de Sandra Barneda en plató. Además, su tentadora Cristina desvela su secreto; Álvaro se explica después de abandonar sin Mayeli 'La isla de las tentaciones' y descubrimos una nueva infidelidad que lo cambia todo en una de las villas.

