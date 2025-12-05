Telecinco.es 05 DIC 2025 - 16:37h.

El domingo a las 23:00 horas en 'Gran Hermano. El debate' descubrimos el nuevo expulsado y el resultado de la prueba de baile

Compartir







Tras las salidas de José Manuel, el nominado expulsado por la audiencia, y de Mamadou y Paula, a bordo del camión de Mudanzas GH, ‘Gran Hermano. El Debate’ acogerá este domingo 7 de diciembre, a las 23:00 horas, en Telecinco, la salida de un nuevo concursante: el habitante con menor apoyo del público en la votación abierta en la app de Mediaset Infinity abandonará la casa.

Además, tendrá lugar la resolución de la prueba semanal, una de las clásicas del formato, y será la audiencia la encargada de decidir si ha sido superada o no. La mejor pareja de baile obtendrá, además, puntos extra en la nueva ronda de nominaciones, en la que Rocío hará uso de la tarjeta dorada con la que se alzó el pasado domingo.