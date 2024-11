Daniela se ha enfrentado en el 'cine' a sus conflictos con Edi y Violeta

Ambos lo tienen claro: lo suyo es imposible porque son "personas completamente opuestas"

Daniela y Laura, las nominadas de la semana, se han enfrentado a los mayores conflictos que han tenido en la casa en el 'cine' de 'Gran Hermano'. En el caso de Daniela, no podían faltar sus desencuentros con Edi. Ambos han visto todas sus discusiones acompañados de Violeta.

Tras ver todas las imágenes, Daniela soltaba una carcajada: "¿Me has llamado 'jet'? Yo me meo. ¿Cómo describes a la 'jet'? ¿Qué significa? Me descoj***", comenzaba. "¿Clasista?", continuaba entre risas.

Acto seguido, Jorge Javier le preguntaba a la nominada el motivo por el que Violeta nunca le ha gustado: "No sé por qué no he podido tener esa confianza que he tenido con las otras niñas. Yo lo intenté y no funcionó, también creo que a raíz de las discusiones que se han ido dando ya no hay nada que hacer".

Tras hablar de Violeta, el presentador le preguntaba por el gallego: "No es que no pueda llegar a un punto de encuentro con él, es que Edi me está llamando clasista. Los dos nos vemos de diferentes maneras, ya has visto cómo me ha pintado, como el diablo sin cola".

Por su parte, Edi corroboraba ese argumento y explicaba qué es lo que le separa de Daniela: "Creo que somos personas completamente opuestas. Lo detecté el día que llegamos, es verdad que todo el mundo se merece la oportunidad de darse a conocer. Yo me considero una persona muy humilde, de clase humilde, no miro a nadie por encima del hombre. A ella la veo arrogante y que mira por encima del hombro. Es muy clasista. No es la gente con la que estoy acostumbrado a estar".

"Yo estoy acostumbrada a estar rodeada de muchísima gente y si soy arrogante contigo es porque creo que te lo mereces. Eres el único que lo opina, todas las que me conocen saben cómo soy y estoy tranquila. No espero palabras bonitas de ti", respondía Daniela.