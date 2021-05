'Rocío, contar la verdad para seguir viva', episodio 11 (19/05/21)

El desgarrador audio de Rocío Carrasco en el juicio contra Antonio David

"El hecho es llevar 17 años soportando que una persona difame, que una persona me arrebate lo más grande que puede tener una madre que son sus hijos, tener que escuchar todo tipo de barbaridades, de infidelidades, de mala madre, de que he abandonado a mis hijos, de que no los he cuidado, de que no me he preocupado. Ya mis hijos no están, veo que no cesa, esto no cesa. Yo ya lo he hecho todo para procurar que este hecho cesara y va a más. Yo no puedo más".