Fidel Albiac planta cara en directo durante la entrevista de Rocío Carrasco: “Me siguen dado hos*** hasta en el carnet de identidad”

El alegato de Rocío Carrasco en favor de Fidel Albiac

Fidel Albiac se ha sentido “señalado”

Fidel se quejaba de que se le ha “señalado” desde el principio como el culpable de todo, pero no lo es, se le ha llamado hasta el “necesero” de Rocío: “Tengo 15 sentencias ganadas en el Supremo que no me han valido de nada porque me siguen dado hos*** hasta en el carnet de identidad”.

El enfrentamiento de Fidel Albiac y María Patiño: "No diste ni una”

Y, aunque no quería ir en contra de nadie, recordaba lo que le pasó con María Patiño. Se desestimó una demanda que le interpuso, pero recuerda que María solo pudo demostrar que su información era verdad, no verdad: “Tú has dicho siempre en ‘Sálvame’ que todo lo que dijiste en esa demanda es cierto (…) Es cierto que me la desestiman pero todo lo que se dice no es real, te dan la razón porque se supone que pones todos los medios para conseguir la verdad aunque no al conseguir es, es la diferencia entre verdad y veracidad. No diste ni una”.