Rocío Carrasco pilló a su hija haciendo fotos a sus documentos: "Para eso le regaló un móvil su padre"

En su regreso a la televisión en directo, Rocío Carrasco ya dio todos los detalles y aportó los documentos relacionados con este doloroso momento: el día en el que su hija, tras una discusión por una nectarina, la tiró al suelo y le propinó varias patadas, por lo que tuvo que acabar yendo al hospital. En su intervención en plató, la madre de Rocío Flores dejó claro que ella no culpa a su hija de esta agresión: “A mí me estaba pegando su padre, no ella”.