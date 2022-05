Arelys, incrédula ante el romance de Anabel y Yulen: “Sigue enamorada de Omar”

Arelys no para de negar que haya un romance entre su hijo y Anabel Pantoja, pero todos en plató disienten. Lydia Lozano llega a sugerir que se compare la visita de la sobrinísima a Omar Sánchez, su exmarido, durante su edición de ‘Supervivientes’ con el reencuentro que vivimos ayer.

La madre de Yulen tiene claro que “Anabel sigue enamorada de Omar, porque si tú has dejado a alguien y te están diciendo que creen que está con otra persona, no te pones a llorar ”. Marta López es clara y contundente: “Anabel solo llora por tu hijo”

Además, la exconcursante de ‘Supervivientes’ quiere resaltar que todos “esperáis un beso, pero un beso es una mierda con lo que vivimos ayer, hemos visto una escena de amor, no necesitamos un beso”. Terelu Campos no puede estar más de acuerdo: “Si ayer no hay una cámara se besan”.