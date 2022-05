Lydia Lozano olvida su semana más difícil bailando el mejor 'chuminero' de la historia

Para Lydia Lozano, la 'Sávame Fashion Week' no ha sido nada fácil. Pocas horas antes de desfilar, la tertuliana irrumpía en plató hecha una furia y deshecha en lágrimas. “¿Te has planteado no hacerla?”, le ha preguntó Kiko Hernández. “Te lo juro, y se lo dije a Valldeperas y Miquel me lleva llamando desde anoche. Pero lo voy a hacer, porque soy buena compañera, algo que a lo mejor tú no eres”, respondió Lozano rompiendo a llorar.