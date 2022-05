Marta Catalá explica el crimen "casi perfecto" que podría haber ejecutado Luis Lorenzo: "La familia de la anciana sospechaba del comportamiento del actor y su mujer"

Isabel, al ser una persona mayor, con 85 años, no es habitual que se realice una autopsia, por lo cual en un principio podrían no haberles pillado. Pero el problema es que se han levantado sospechas, ya que, el hermano de la víctima no podía ponerse en contacto con Isabel, “esto crea misterio”. Además, no permitieron a la Guardia Civil entrar a comprobar el estado de Isabel sin una orden judicial.