Anabel Pantoja, antes de irse a 'Supervivientes' se "enrollo con el hermano" de un torero muy famoso de este país, según Rafa Mora

Anabel Pantoja está en 'Supervivientes' desde hace unas semanas y se acuerda mucho de Omar Sánchez, algo que ha hecho que Rafa Mora no dude en dar la información que le ha llegado sobre la colaboradora y lo ocurrido antes de marcharse a Honduras.

"Sé que te va a sentar falta, que lo vas a pasar mal, pero lo importante es que abras los ojos porque no me gusta la gente que juega con los sentimientos de los demás", así ha comenzado sus palabras Rafa Mora, dirigiéndose directamente a Omar. Y es que no ha tardado en dar el bombazo: "Antes de irse a la isla Anabel te dio su palabra de que tendríais una conversación y que quizás se podía llegar a conducir la relación que teníais".