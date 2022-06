La verdadera ilusión de Anabel Pantoja: "Ha habido varios encuentros entre ellos. Este chaval se lo ha contado a su entorno"

Al igual que Omar Sánchez, expareja de la sobrina de Isabel Pantoja, el camarero no puede creer lo que está ocurriendo con Yulen . La madre de Anabel no sabe nada de está información, pero José Antonio León recalca que “no ha sido cosa de un encuentro, se han hablado de planes incluso”.

Rafa Mora tiene más datos sobre la identidad del camarero sevillano que sería el gran amor de su compañera. Unas semanas antes de irse a ‘Supervivientes’ estuvo con el sevillano y después pasó unos días con Omar Sánchez. Además, el colaborador explica que “fue algo bonito e intenso, estaba ilusionado con esta historia”. Según Rafa, el chico no quiere salir a la palestra ni que se hable de él, ya que podría estar iniciando una nueva relación .

A través de las redes sociales descubrimos un tweet que escribió el sevillano hace algún tiempo. Sin revelar qué escribió, el presentador no puede parar de reír. A pesar de no revelar el contenido, Jorge Javier: “Solo puedo decir que está persona a la que se relaciona con Anabel puso un tweet en el que me inflaba a hostias”