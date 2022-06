Marina, defensora de Mariana: "No me creo el perdón de Kiko Matamoros"

Kiko Matamoros tuvo unos comentarios muy desafortunados hacia Mariana Rodríguez durante la gala de 'SV'. Mariana, defensora de la venezolana ha entrado en directo en 'Sálvame' para defender a su amiga y cargar contra el tertuliano: "No se puede permitir que de cada 3 palabras dos sean insultos, ataques o vejaciones, porque entonces me pasaría la vida pidiendo perdón y haciendo lo que me diese la gana. Solo voy a hablar y referirme al concurso, respeto su trayectoria y profesionalidad", ha comenzado diciendo.