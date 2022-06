Rafa Mora desvela los detalles de la exclusiva de Omar Sánchez: "Ya no quiere tener una conversación con Anabel"

Rafa Mora ha soltado la bomba en el plató de 'Sálvame'. Según cuenta el colaborador, en menos de 48 horas vamos a tener la segunda entrevista de Omar Sánchez y asegura que "el tono que tuvo en la anterior ocasión no tiene nada que ver con el de esta". La entrevista sale el miércoles y los colaboradores aseguran que no ha hablado “hasta que no hubo manualidad en la isla” y “hasta que no se supo que habían pasado más cosas”.