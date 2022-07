Canales desvela nuevos datos sobre la posible crisis de Albert Rivera y Malú

Albert Rivera y Malú no estarían atravesando su mejor momento como pareja . Al parecer, la cantante habría sido vista por las playas gaditanas sola y con un semblante triste. Canales Rivera ha aportado más datos sobre esta noticia en el plató de 'Sálvame'.

"Tengo un amigo en común que me contaba que ella había estado en Algeciras con la familia pero que tenía una casa alquilada la primera quincena en Zahara de los Atunes y no ha ido", ha desvelado el torero. "Alejandro Sanz ha estado los primeros 10 días de julio en Zahara también. Que ella no haya aparecido estando su gran amigo es todavía más sospechoso".