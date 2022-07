Isa Pantoja, tras el ‘puente de las emociones’ de Anabel: “Entiendo que se haya sentido decepcionada con mi hermano Kiko”

Alcanzado el peldaño de la ‘decepción’, la superviviente se acordaba de Kiko Rivera: “Para mí ha sido un hermano y hace muchísimo que no le veo. Yo me he sentido como que le he decepcionado porque lo ha manifestado. Pero yo también me he sentido decepcionada. Siempre he intentado cuidarle, que no le rozara ni el aire. Me gustaría que lo valorara”.