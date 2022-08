Miguel Frigenti pone fecha a su vuelta a 'Sálvame' tras sus vacaciones: "Disfrutando de la tierra de mi compañero Rafa Mora"

Además, el exconcursante de 'Secret Story' le ha dado las gracias públicamente a todos los seguidores que le han estado enviado mensajes de apoyo durante estos días tras las complicadas tardes que vivió la semana pasada en el programa. "Mañana ya vuelvo a 'Sálvame'. No os lo perdáis porque va a estar súper chulo", ha dicho Miguel, añadiendo que no podía dar más detalles, pero dejando claro que su regreso no pasará desapercibido.