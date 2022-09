Belén Esteban destapa las imágenes de Bernardo Pantoja que le ha hecho su amiga: Anabel llama en directo

"¿También llevas las fotos que has hecho a Bernardo Pantoja y en su casa? Que las has ido enseñando a gente de este programa", le ha preguntado Belén Esteban en directo en el plató. Fotos delicadas en el hospital, entre otros lugares, que asegura que las hizo para mandárselas a Anabel Pantoja.

Terelu Campos le ha explicado que han podido ver las imágenes de Bernardo Pantoja: “Me parece hasta que tienen una carga de obscenidad. Me ha llamado la atención, no me gustaría que nadie que quiere a mi madre le haga fotos de esa manera”. “Esas fotos se las he hecho para mandárselas a su hija”, explica ella y esto ha hecho reaccionar a Gema López, muy rotunda: “Yo soy Anabel y lo primero que hago es denunciar”.