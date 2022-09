Rocío Flores se siente "traicionada" porque se ha enterado de la supuesta relación de Olga Moreno y Agustín Etienne por la prensa, según Sergi Ferré

Aunque parece que las negociaciones "no están cerradas", lo cierto es que Rocío Flores no ha vuelto a colaborar, por el momento, en 'El programa de Ana Rosa'. Hay quienes apuntan que ha estado mal asesorada por su representante, Agustín Etienne, quien habría elevado sus peticiones. Además, según afirmaba Sergi Ferré en 'Sálvame', Rocío se sentiría "traicionada" porque se habría enterado de la supuesta relación de su representante y Olga Flores "por la prensa".

Rocío Flores no ha vuelto a colaborar en 'El programa de Ana Rosa' esta temporada. Según publica la revista 'Semana', la exsuperviviente se habría llevado un gran chasco: "Sus exigencias han provocado que no le renueven el contrato. Rocío Flores, que cobraba 1.000 euros cada vez que se sentaba en el club social, pide más dinero". Al parecer, además también exigía que no estuviera obligada a hablar de su vida personal o familiar.