Los gritos de Ortega y su familia durante la visita de Jorge Javier Vázquez a Conchi: "¡Los quiero fuera de ahí!"

Conchi se enteró en directo de la visita de Jorge Javier Vázquez

José Ortega Cano y su familia se tomaron muy mal que Conchi dejara entrar al presentador

'Sálvame' analiza qué le dijeron a Conchi durante las llamadas que recibió

Jorge Javier Vázquez se presentó en directo y por sorpresa en casa de la hermana de José Ortega Cano, Conchi. Ella se mostró muy amable, le dejó entrar, le enseñó sus fotos, le pidió que se portara bien con su hermano y le invitó a una manzanilla. Sin embargo, recibió una serie de llamadas en las que su familia, entre gritos, le pedían que echara al presentador de 'Sálvame'. ¿Qué le dijeron?

El enfado de José Ortega Cano

Apenas unos minutos después de que Jorge Javier Vázquez entrara al salón, sonaba el teléfono fijo, Conchi atendía la llamada y Ortega Cano gritaba al otro lado del teléfono: “¡Los quiero ahora mismo fuera de ahí!”, decía.

La hermana de Conchi, Mari Carmen, preguntaba cuándo la habían llamado desde el programa, pero ella se defendía, se había enterado en directo: “Estás hablando a un tío que…”, decía y Conchi acababa por cortar la comunicación. “No veas cómo está”, decía a Jorge Javier Vázquez.

Ya tomándose una manzanilla con el presentador, llamaba la cuñada de Conchi: “Cuando lo he visto digo, pero bueno estos se han metido donde no les importa, bueno a ver lo que haces”, decía la cuñada de Conchi.

La hija de Conchi le aconseja: "No quiero que te tomen el pelo"

No solo recibió llamadas, Conchi también la hizo. Llamó a su hija Conchita, le preguntaba si lo estaba viendo y ella le preguntaba: “Pero ¿Cómo le has dejado que entrase, mamá?” Conchi le explicaba que no podía hacer otra cosa y su hija, conciliadora, le decía: “No quiero que te tomen el pelo, mamá. Tú veras”.

Aniceto: “Mi cuñado para que le dé algo”

No fue la última llamada, hubo más. Un minuto después de colgar a su hija, recibía una llamada de su hermana y su cuñado Aniceto: “Mi cuñado para que le dé algo”, decía en alusión a Ortega Cano pero Conchi se preguntaba si ella había hecho algo. “Te lo estoy diciendo porque no tiene ningún sentido este tío presentarse ahí”, decía Aniceto y Mari Carmen apuntaba: “Ya le he dicho que es mayorcita”.

La llamada de Conchi en directo en 'Sálvame'

24 horas después de la visita, Conchi ha intervenido en el programa más relajada: “Conquistaste a toda España”, decía Jorge Javier Vázquez, que la invitaba a plató a hacer un arroz en directo.

Le prometía que no le hará preguntas complicadas y le preguntaba si sus hijas se habían enfadado con ella: “Mis hijas no me riñen, conmigo son fantásticas”.