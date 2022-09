Olga Moreno y su supuesta nueva ilusión con Agustín Etienne: ¿Quién es? ¿Qué tipo de relación tienen?

Marta López, amiga de Olga Flores, asegura que la exconcursante de 'Supervivientes' le negó los rumores hace tiempo. “Hace dos meses me dijo que ni de coña”, transmitía Marta. Sin embargo, ante los últimos rumores, ha variado de posición: “Me ha dicho que no va a entrar en nada”.

Tras el conflicto con Toño Sanchís, Agustín Etienne empezó a representar a Belén Esteban. La colaboradora se mostraba cómoda y confiada con él, sin embargo, ella misa ha confirmado que ya no es su representante. A lo largo de este tiempo han sucedido cosas que no han gustado a Belén, aunque aclara que Agustín ha sido leal con ella: “No me ha quitado nada en la vida”.

"Había cosas que no me gustaban y cosas que yo veía que no me gustaban", explicaba la colaboradora. Pero entonces ¿Qué ha pasado? ¿En qué ha cambiado? Belén cree que Agustín es "buena persona" pero que su situación actual ha hecho que cambie: "Creo que la fama le deslumbró".