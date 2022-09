Ana Luque confirma que la relación entre Olga Moreno y Agustín Etienne "se veía venir"

"Sinceramente, creo que esto se veía venir. Esto no es de hoy ni hace tres meses. Yo como mujer he sentido que a él le gustaba la personalidad, la belleza, el ser que es Olga. Lo que yo he percibido, se percibía. No les debe de pillar por sorpresa", afirmaba, además, Ana Luque refiriéndose a la presunta reacción de Antonio David Flores y Rocío Flores ante la noticia.