Merchi, madre de Anabel Pantoja, reacciona a las declaraciones de su hija contra 'Sálvame': "Nadie es perfecto"

Merchi le ha hecho una captura de pantalla al último story de Anabel, en el que dice que ella no es la mejor en muchos ámbitos ("no soy la mejor persona, no soy la mejor hija, no soy la mejor trabajadora, no soy la mejor prima, no soy la mejor novia..."), pero en el que también afirma que "jamás intentaría hacerle daño a un compañero". Un texto que su madre ha completado con unas líneas en las que defiende que quienes quieren a su hija saben perfectamente cómo es.