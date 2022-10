El otro altercado de María León: su madre Carmina Barrios tuvo que evitar que fuera detenida

La actriz María León está acusada por, supuestamente, agredir a un policía local de Sevilla, algo por lo que fue detenida el pasado fin de semana, tras no querer identificarse ni mostrar su DNI . Y es que al ver como, supuestamente, la policía trataba mal a un ciclista ebrio decide grabar con el móvil y según el atestado que ha salido a la luz, la joven insulta a las Fuerzas de Seguridad del Estado, algo que le dijeron que no estaba permitido.

"Cuando le están realizando la prueba, es cuando María León saca el móvil y empieza a grabar y un agente le dice que no puede grabarlos y que si lo hace no puede difundir esa imagen", explica Alemán. Momento en el que se señala la frase que la actriz le dijo a un policía: "Tonto, ¿tú que eres el sheriff?". Le solicitan su identificación, ella dice que no tiene el carnet de identidad: