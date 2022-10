Isa Pantoja visita a Kiko Rivera, ingresado tras sufrir un ictus

José Antonio hablaba con Isa, a la que notaba “un poco perdida” en el centro: “Imaginad la cara de ella, es un cuadro, no se esperaba todo esto”. Es más, él mismo le ha explicado que no podría entrar a ver a su hermano hasta una hora determinada.

Los hijos de Isabel Pantoja llevan meses sin hablar. En su última exclusiva, Kiko Rivera dijo que no quería tener a su hermana "ni a diez metros" y la acusaba de no haberle defendido en uno de los peores momentos de su vida. Es más, contaba que Isa no atendía sus mensajes y tomaba una decisión: no devolverle los 5.000 euros que le prestó en el pasado.