Patricia Donoso le manda un mensaje a Lydia Lozano: "Siento ser la causa de su regreso"

"Muy orgullosa de ser comparada con Lydia Lozano, es una mujer maravillosa y como cualquier periodista hizo una investigación y fue engañada ", ha comentado Patricia, dejando claro que no cree que la veterana colaboradora mintiese deliberadamente y elogiando su profesionalidad como periodista: "Ya te lo dije Lydia en privado y ahora en público: eres una gran periodista y te tendré un cariño eterno e incondicional".

La nueva colaboradora de 'Sálvame' tampoco se quedó callada ante las declaraciones del artista italiano en su entrevista en el 'Deluxe', que aseguró que no mantuvieron una relación de tres años como ella había mantenido y amenazó con demandarla si continuaba diciendo "mentiras" sobre él. "Que tome medidas legales y que no se siente donde dice que no le gusta estar", le respondió Patricia.