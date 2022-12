Rafa Mora se quejaba de que Lydia Lozano no le escuchaba en 'Sálvame'. Entre pullas, llamaba "maleducada" a Lydia, mencionaba a su marido Charly y ella acababa por perder la paciencia...

Rafa Mora llamaba “abuela” a Lydia Lozano en ‘Sálvame’ porque no escuchaba sus comentarios. La colaboradora estaba hablando con otro de sus compañeros, algo que le parecía más importante que las pullas de Rafa y le preguntaba: “Si te pusieran a tu novia que a lo mejor ja estado con uno…”; “mi novia no está aquí yo no te digo si Charly ha estado en un lugar de lucecitas anoche”, respondía Rafa.